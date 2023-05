Veron: "L'Inter è più forte del Milan e l'ha dimostrato più volte. Ha un piede e mezzo in finale"

vedi letture

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune breve dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport a proposito della semifinale di Champions e del percorso europeo dei nerazzurri: "Dopo la vittoria dell'altro giorno è dura non pensare di vedere Inzaghi a Istanbul per la finale. Ha un piede e mezzo in finale, con tutto il rispetto per il Milan. L'Inter è più forte del Milan, lo hanno dimostrato più volte in stagione. Sono arrivati nel momento clou della stagione al top della forma. Questa vittoria nel derby può dare slancio anche in vista della finale. Il gruppo mi sembra ben sintonizzato sulle idee dell'allenatore, si è ricompattato. Sono uniti e molto motivati, e poi corrono tutti, tantissimo".