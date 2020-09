Vidal all'Inter, ci siamo: il cileno entro domani sarà a Milano. Ultimi documenti da sistemare

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Arturo Vidal. Il cileno sarà a Milano entro domani: con Antonio Conte ha giocato già oltre diecimila minuti in carriera. Il giocatore è pronto per lasciare Barcellona, mancano solo incastri burocratici e qualche documento da depositare. Poi viaggio e visite mediche da organizzare: dovrebbero essere previste per la giornata di domani.