Vitinha entra e segna in un minuto: siluro dai 25 metri, Genoa avanti a Verona al 61'
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Il Genoa passa in vantaggio al 61' allo stadio Bentegodi. Vitinha, entrato un minuto prima, difende palla sulla trequarti e scaglia un tiro da più di 25 metri che supera Montipò.
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