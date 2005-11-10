Botta e risposta Viviano-Sabatini: "Critichi Spalletti, ma Allegri ha lo stesso Napoli dello scudetto"

Acceso botta e risposta tra Emiliano Viviano e Sandro Sabatini negli studi di Pressing su Sportmediaset ieri sera. Al centro della discussione c'era l'avvio disastroso del Napoli, arrivato a quota cinque sconfitte nelle prime nove partite della stagione 2026-2027 tra Serie A e Champions League, un dato negativo che non si registrava dalla stagione 2001-2002.

Il botta e risposta tra Viviano e Sabatini

"Ti è passato nella testa che il Napoli ha perso con una squadra che aveva fatto 0 punti fino a quel momento?", la domanda di Viviano. "Ma tu le hai viste le partite del Venezia?", ha risposto seccato Sabatini. Che poi ha proseguito così: "Il Venezia aveva messo sotto pure la Lazio...".

E ancora Viviano: "Sinceramente 20 minuti fa ti ho sentito molto critico nei confronti di Spalletti, mentre ora parli di Allegri e citi il mercato mancato di De Laurentiis. Vorrei ricordarti che questa squadra è arrivata seconda l'anno scorso e ha vinto lo scudetto l'anno prima, la stessa identica squadra". L'ex portiere ha infine concluso: "In Champions il Napoli finora non l'ha mai presa, ha perso tre partite in campionato e cinque in totale. Ci saranno sicuramente nei limiti in questa rosa, ma anche vedere una proposta diversa da quello che si è visto finora potrebbe essere un punto di partenza".