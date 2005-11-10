Viviano e le parole di Rabiot: "Le prese di posizione forti devono avere risvolti positivi"

Il Milan vince con il brivido contro l'Atalanta e nel post-partita hanno fatto discutere le parole di Adrien Rabiot, che è uno dei leader del gruppo rossonero e che ha dato una scossa allo spogliatoio di Ruben Amorim. L'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato dagli studi di "Pressing" su Canale 5 commentando la vittoria del Milan ed anche le parole del centrocampista francese.

Viviano commenta le parole di Rabiot

"Io credo che, oltre ai cambi che hanno ovviamente abbassato il livello della prestazione, il Milan abbia un tipo di gioco che prevede una grande intensità" - le sue parole - "come perde intensità, perde campo e la squadra si allunga. E se perdono intensità, non è una squadra strutturata per difendersi e basta", ha fatto notare Viviano.

Poi sulle parole di Rabiot: "Io continuo a pensare che quando fai dichiarazioni alla stampa, una presa di posizione così forte debba avere un risvolto positivo. Altrimenti quella roba lì è meglio che la dici all'interno dello spogliatoio", spiega. "A meno che tu non voglia dimostrare qualcosa. Se gli altri giocatori entrati hanno qualcosa da dire a Rabiot, glielo vanno a dire in faccia, ma di certo non a favore di telecamera", aggiunge.

Su Goncalo Ramos, aggiunge: "La produzione offensiva generale che ha il Portogallo quando gioca lo facilita. Però, secondo me, è un giocatore forte: si sbatte tanto, a volte anche troppo. Non gioca tantissimo dentro l'area — o comunque meno di quello che potrebbe —, però secondo me è una delle pochissime certezze tecniche di questo Milan".