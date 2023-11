Vocalelli: "Calhanoglu alla Pirlo: lui inventa calcio e l'Inter vola"

"Calhanoglu alla Pirlo: lui inventa calcio e l'Inter vola". Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli commenta così la prestazione di Hakan Calhanoglu e il momento dell'Inter: "Quello di Bergamo - in attesa di vedere cosa farà oggi la Juve - suona per Lautaro e compagni come un successo che vale doppio. Perché davanti c'era un'Atalanta di primo livello - impegnata in una delle famose sedute dal dentista come direbbe Guardiola - ma i nerazzurri di Inzaghi hanno indurito la mascella, vincendo in pratica due partite in una".

Calhanoglu ala Pirlo. Nel corso dell'articolo, Vocalelli esalta l'ex Milan, non tanto per il rigore punto per "il lancio senza guardare che ha spalancato la strada a Darmian. Nel calcio, si dice, ci sono quelli che fanno sembrare facili anche le cose più difficili. E poi quelli che immaginano calcio. E Calhanoglu, con quell’apertura alla Pirlo, ha - se non completato - comunque arricchito la sua trasformazione, esattamente come il nostro regista mondiale. Un altro che arretrando di trenta metri ha scoperto una nuova vita calcistica. Quella che al turco ha regalato Inzaghi, capace con il nuovo playmaker di celebrare una vocazione al gioco verticale che prima l'Inter non aveva".