© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande parata di Berisha su una deviazione amica, ma non basta alla SPAL per mantenere il 2-0: sulla rimessa laterale susseguente, Hateboer centra per Gosens che, come un treno, anticipa D'Alessandro in volo d'angelo, spedendo la palla all'incrocio. L'Atalanta dimezza le distanze al minuto trentaquattro, 2-1.