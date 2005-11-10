Che ne sarà di Zaniolo? Tra il sogno Milan e il gossip con Zaccagni alla Lazio: tutti gli scenari

Che ne sarà di Nicolò Zaniolo? Nonostante l'accordo tra i bianconeri e il Galatasaray, il classe 1999 sembra destinato a fare nuovamente le valigie: il suo sogno è da sempre il Milan e anche la Lazio ci ha fatto un pensiero, anche se la convivenza tra i due - causa gossip con Zaccagni - sarebbe impossibile. Tra le società interessate figurano poi Napoli, Juventus e Como, tutte interessate a valutare un possibile affondo nelle prossime settimane. Il prezzo fissato dall'Udinese per il cartellino di Zaniolo? 15 milioni di euro.

Quanto vuole Zaniolo per valutare la permanenza a Udine

La richiesta di Zaniolo all'Udinese come nuovo stipendio sarebbe di 3 milioni di euro netti, fino al 30 giugno 2029. Una cifra che i bianconeri considerano tuttavia fuori dai loro parametri di sostenibilità, aspetto fondamentale nella gestione di una realtà del genere. E l'intenzione del club, già esplicitata dal vertice Gino Pozzo ma anche dall'uomo mercato Gianluca Nani, è di non fare eccezioni. Per nessuno, neanche per Zaniolo.

I numeri stagionali di Zaniolo

Dopo una carriera contraddistinta da alti e bassi, il talento di 26 anni nell'ultima stagione ha collezionato 6 gol e 7 assist in 38 presenze, ritrovandosi al posto giusto nel momento giusto.