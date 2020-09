Zaniolo sui social conferma la rottura del crociato: "Grazie dei messaggi, tornerò presto"

Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questa la diagnosi dopo l'infortunio subito da Nicolò Zaniolo in Nazionale contro l'Olanda. Un incubo, visto che si trattava del ginocchio "sano", cioè quello che non era stato operato in precedenza. Il calciatore della Roma, ha utilizzato Instagram per mandare un messaggio ai tifosi, ecco cosa ha scritto: "Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto,stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto...tornerò presto!".