Zapata si lega a vita al Torino. Domani l'annuncio del rinnovo (con ingaggio ridimensionato)

Domani Duvan Zapata porrà la firma sul nuovo contratto con il Torino fino al 2028. E così facendo, di fatto si legherà a vita al club granata (alla scadenza dell’accordo avrà infatti compiuto 37 anni).

Un rinnovo sul quale la società granata e l’agente del giocatore stavano lavorando da tempo, sottolinea Tuttosport, arrivando di fatto all’accordo nelle scorse settimane: restavano da limare solamente gli ultimi dettagli, ma anche quelli sono stati risolti. Il nuovo contratto di Zapata sarà di un anno più lungo rispetto al precedente, ma l’ingaggio verrà ridotto.

Troppi i 5 lordi per le casse granata - si legge - soprattutto ora che Cairo ha deciso di seguire la linea della riduzione del monte ingaggi generale (anche per questo Maripan è stato lasciato partire a parametro zero). Con il nuovo accordo Zapata guadagnerà circa 1,75 milioni a stagione più bonus facili da raggiungere, bonus che lo porteranno a guadagnare intorno ai 2 milioni. Il risparmio per la società granata sarà di circa 1 milione all’anno.