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Torino, Zapata ha rinnovato fino al 30 giugno 2028: il comunicato

Torino, Zapata ha rinnovato fino al 30 giugno 2028: il comunicato TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 10:37Serie A
Duvan Zapata ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2028. L'annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale del club granata.

Rinnovo biennale con il Torino per Duvan Zapata. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito il club granata ha annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante colombiano fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato del Torino


Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028.

Zapata è nato a Santiago de Cali, in Colombia, il 1° aprile 1991. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’América de Cali, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 18 maggio 2008 e con cui ha totalizzato 33 presenze e 7 reti. Nel 2011 si è trasferito in Argentina, all’Estudiantes, dove ha collezionato 46 presenze e 22 gol nell’arco di tre stagioni. L’approdo in Italia è arrivato nell’agosto del 2013 tra le fila del Napoli. Con la squadra partenopea ha affrontato due stagioni di ambientamento al campionato italiano e ha intrapreso due esperienze in prestito, prima all’Udinese e poi alla Sampdoria, squadra che ha riscattato il suo cartellino. Dalla formazione ligure è passato all’Atalanta dove ha disputato cinque stagioni prima di trasferirsi al Toro nel settembre 2023. Capitano della squadra, prezioso punto di riferimento in campo e fuori, con il Toro Duvan vanta 75 presenze, 19 reti e 5 assist.

Per l’attaccante anche 34 apparizioni e 4 gol con la nazionale della Colombia.

Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".

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