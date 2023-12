Zazzaroni su Allegri: "La Juve fa muri quasi invalicabili, fa figo continuare a criticarlo"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha parlato dalle pagine del suo quotidiano per difendere il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dalle critiche che continua a ricevere anche dopo aver vinto a Frosinone.

Queste le sue dichiarazioni: "Alla sosta natalizia di quest'anno la Juventus arriva con soli tre punti in più rispetto alla Juve dell'anno precedente, e poco è cambiato in termini di reputazione del tecnico livornese nel fare il suo lavoro. Il calcio è un paradiso di pregiudizi e luoghi comuni. Quindi ripetere che Vlahovic non fa tanti gol come a Firenze perché lì riceveva spesso il pallone da una squadra molto aggressiva, o che la Juve subisce meno gol perché costruisce muri quasi invalicabili e gioca spesso a calcio all'indietro, fa figo."