Zenga: "Chivu avrà sofferto, ma i numeri parlano chiaro in merito alla vittoria dell'Inter"

Dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato del soffertissimo successo dell'Inter sulla Fiorentina: "Chivu ha sofferto, andare sotto in quel modo dopo aver sempre tenuto il pallino del gioco ti dava la sensazione di non poterla recuperare. Poi si è affidato alle tre punte, ha messo dentro anche Lavelli, e i numeri parlano chiaro: 3.4 di expected gol contro gli 0.24 della Fiorentina, 8 parete di De Gea… Tutti i numeri danno la sensazione di quella che è stata la partita, oltre alle 2 traverse di Carlos Augusto".

La Fiorentina?

"Intanto mi piacerebbe capire quali siano state le proteste della Fiorentina a fine partita, perché quel rigore c'era…".