Inter, Zenga difende Martinez nel derby: "Il portiere c'entra poco sul 3-1 del Milan"

La sconfitta per 3-1 dell'Inter contro il Milan continua a far discutere. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha analizzato gli episodi decisivi della sfida, soffermandosi sulle occasioni sprecate dalla squadra di Cristian Chivu e sulla prestazione dei due estremi difensori. "L'Inter è riuscita a trovare il due a uno con Bastoni in un momento difficile della partita. Lo perde un giocatore del Milan e ci sono poi due occasioni mancate dell'Inter, sia su Calhanoglu che su Spence sul quale Maignan fa una parata pazzesca". Zenga ha poi elogiato l'intervento del portiere rossonero: "È un tiro centrale, ma questa è una parata pazzesca: qualche partita in porta l'ho fatta. Il calcio è talmente strano che si poteva andare sul 2-2".

Zenga difende Pepo Martinez: "Parte troppo laterale, ma cosa poteva fare?"

L'ex numero uno dell'Inter si è soffermato anche sulla posizione di Josep Martinez in occasione del terzo gol del Milan, ridimensionando le responsabilità del portiere spagnolo. "Il portiere c'entra poco anche se parte un po' troppo laterale, vicino all'altro palo. Se rivedi questa posizione da dietro la porta la palla non entra a fil di palo, ma a mezzo metro dal palo". Zenga ha quindi concluso la propria analisi spiegando le difficoltà dell'intervento: "È forte, l'impressione è che lui si tuffi da una posizione troppo lontana oppure che mentre sta facendo il tuffo si accorge di non arrivarci e non si spinge più. Certo qua il portiere che può fare?".