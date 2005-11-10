L'Inter travolge 4-0 il Genoa, dopo aver chiuso già il primo tempo sul 3-0. Al termine della sfida, dagli studi di Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha però esaltato Ivan Provedel, più che gli attaccanti. L'Uomo Ragno infatti ha spiegato che, a suo dire, l'estremo difensore di Chivu è stato il migliore in campo.

Le parole di Zenga su Provedel e Inter-Genoa

Queste le parole di Zenga: "Una bella vittoria, frutto anche di un gioco dominante. Senza dimenticarci che Provedel ha fatto due parate importantissime, secondo me è lui l'mvp della partita, scusate se difendo i portieri!".

Zenga ha poi spiegato: "Poi non c'è stata più partita. Una squadra come il Genoa, allenata da uno come Daniele De Rossi, prende il gol del 3-0 al 45', annullato, per poi prendere il 4-0 su rigore 40 secondi dopo".