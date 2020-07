Zenga esalta Ribery: "Recupero di 60 metri prima della giocata. Campione senza età"

Nel corso dell'intervento post partita, il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha commentato anche la prova di Franck Ribery, anche oggi uno dei migliori della Fiorentina: "Avevo già fatto notare in conferenza che era andato a recuperarsi palla da 60 metri indietro per poi fare la giocata. Non ha età, i grandi campioni non ce l'hanno", ha spiegato l'Uomo Ragno.