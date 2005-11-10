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Amoruso sul momento della Sampdoria: "Non si spiega. Ogni anno è sempre peggio"TMW
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Luca Bargellini
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Oggi alle 13:19Serie B
autore Luca Bargellini
21.10.2026 13:19Serie B
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Nicola Amoruso, ex attaccante della Sampdoria cresciuto nelle giovanili blucerchiate, ha commentato il momento complesso della formazione blucerchiata, attualmente all'ultimo posto della classifica di Serie B e fresca dell'esonero di Bernardo Corradi:
"Me lo chiedo ogni giorno. Non si spiega. È in un tunnel che non finisce mai. Sembra che ci sia una cappa nera a Bogliasco. La squadra potrebbe fare cento volte meglio. Non ne viene fuori, mi dispiace per la piazza. Ogni anno è sempre peggio".
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