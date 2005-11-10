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Esclusiva TMW

Nicola Amoruso: "Juve, ancora errori di troppo. La Lazio non molla. Udinese, con Zanetti ti salvi"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 00:30A tu per tu
09.11.2026 00:30A tu per tu
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L'ex attaccante di Juventus e Napoli: "I bianconeri hanno giocato bene. Gli azzurri? Forse bicchiere mezzo pieno"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

“La Juve mi sembra che abbia giocato bene, mi è piaciuta. Peccato per come sono arrivati i gol avversari. Ma nel complesso ho visto una bella Juve”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso, a proposito del pareggio tra Fiorentina e Juventus.

Ha visto errori?
“Ancora qualche errore di troppo, su calcio d’angolo non marcare un calciatore come Pellegrino non è il massimo. Bisogna migliorare questi particolari che fanno la differenza”.

E la Fiorentina?
“Messa bene in campo. Ha fatto il suo. Vanoli ha sempre forti motivazioni, ha preso la squadra con problemi ma sta provando a risollevarla".

Il Napoli ha pareggiato contro la Lazio.
“Bisogna capire se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Nel secondo tempo il Napoli è venuto fuori, non era una partita facile. Mi aspettavo di più”.

La Lazio di Gattuso reggerà fino alla fine?
“Difficilmente molleranno. Giocano bene sia in casa che fuori. Poi magari dal mercato può aiutare qualche aiuto. Ma l’Inter è la più forte”.

E nelle zone basse?
“Mi piace il Venezia. Il Parma ha perso, l’espulsione ha pesato molto. Ha tenuto botta ma credo che il cartellino rosso sia stato decisivo. Vedo un Sassuolo senza reazione. E invece l'Udinese, con Zanetti, si salverà".

© Riproduzione riservata

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