Ascoli, Acampora: "Guai a sentirsi bravi. La Serie B è molto dura"

Gennaro Acampora, centrocampista dell'Ascoli, ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e dell’attualità sportiva nel corso della conferenza stampa odierna. Ecco le sue parole:

“Quando c’è stata l’opportunità di venire all’Ascoli mi piaceva l’idea di portare esperienza in un gruppo di ragazzi fantastici, a livello umano mi sono trovato benissimo, è facile inserirsi quando c’è un gruppo sano. Inizialmente ho fatto più fatica ad assimilare le richieste del Mister e a capire i concetti, ora sto iniziando ad apprenderli meglio e mi trovo più a mio agio rispetto a quando sono arrivato. Mi reputo un giocatore duttile, a centrocampo posso ricoprire tutti i ruoli, mezzala, trequartista, play, a Pescara la stagione scorsa ho giocato sotto punta, cerco di dare più una mano alla fase difensiva per poi andare a sostegno delle punte, cercando l’imbucata.

Cerco di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa, se per una manciata di minuti o per tutta la gara vedremo, quello del Mister è un gioco che fa spendere tanto. L’importanza della panchina è fondamentale, personalmente ero abituato ai tre cambi e subentrare era difficile, ma con le cinque sostituzioni chi entra è fondamentale, soprattutto per noi che abbiamo una squadra importante che va forte a ogni allenamento.

Qui ho trovato una società e una realtà serie, un bel centro sportivo, c’è tutto per lavorare bene e nel modo giusto, non dobbiamo pensare di essere fenomeni, ma bisogna portare a casa più punti possibile, dobbiamo scendere in campo con la fame e l’umiltà, dando tutto quello che abbiamo.

Mi aspettavo un Ascoli pimpante in questo avvio, l’anno scorso ho seguito le fasi finali e ho visto una squadra forte. Chiaramente la B è un campionato diverso, ci saranno difficoltà, ma questi ragazzi sono fantastici, danno tutto quello che hanno.

Quello che pensavo in passato della piazza ascolana si è riconfermato, al Del Duca ho disputato uno spareggio playoff col Benevento e lo stadio era pienissimo, è stato bello giocarci da avversario e ora c’è ancora più entusiasmo per la vittoria del campionato. Con la curva nuova tutto si amplifica, sono rimasto molto stupito dal numero di abbonati.

Non credo che siamo la rivelazione del campionato, non dobbiamo pensare d’essere troppo bravi, in Serie B le insidie sono dietro l’angolo.

Non c’è bisogno di fare appelli, i tifosi sanno perfettamente come stare vicino alla squadra, anche a Bolzano erano tantissimi, è un orgoglio vedere che ci sostengono così tanto e noi diamo il massimo per loro”.

Infine una considerazione sull’ultima partita col Südtirol e sulla prossima con l’Empoli: “Il Südtirol è una squadra abbastanza giovane, con tante idee chiare, ha grande consapevolezza e organizzazione, come noi cercava più il fraseggio e il gioco. E’ stata una partita diversa rispetto alle altre, noi abbiamo fatto la gara che dovevamo, il pareggio è stato il risultato più giusto per quanto visto in campo, ce lo teniamo stretto, è un punto che ci fa crescere. Il nostro cammino non cambia, sappiamo qual è il nostro obiettivo, sappiamo d’essere una neopromossa, una squadra giovane, con tanti calciatori alle prime armi nella categoria.

L’Empoli è una squadra forte, quest’anno ha cambiato un po’ di giocatori, sarà una partita difficile, ma noi saremo nel nostro stadio, con questo pubblico e con questa atmosfera dobbiamo sempre dare qualcosa in più”.