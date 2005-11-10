Ufficiale Ascoli, nuovo innesto in mezzo al campo: Acampora ha firmato per due stagioni

Il classe '94 è reduce dall'esperienza semestrale al Pescara della passata stagione.

Il neopromosso Ascoli ha annunciato l'arrivo dell'esperto centrocampista Acampora, classe '94, che nella scorsa stagione era in forza al Pescara dove ha collezionato 12 presenze da febbraio in avanti. In totale in Serie B il calciatore ha collezionato 205 presenze con undici reti all'attivo. Questa la nota del club bianconero:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Gennaro Acampora, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nato a Napoli il 29 marzo 1994, Acampora è reduce dalla stagione disputata in Serie B con il Pescara. Centrocampista di grande esperienza, è cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Inter e può vantare oltre 200 presenze nel campionato cadetto con le maglie di Spezia, Perugia, Virtus Entella, Benevento, Bari e Pescara.

Nel suo percorso professionale figura anche l’esperienza in Serie A con lo Spezia nella stagione 2020/21, nella quale ha collezionato 14 presenze.

Acampora ha raggiunto nel pomeriggio il ritiro bianconero di Norcia e svolgerà oggi la sua prima seduta di allenamento agli ordini dello staff tecnico.

Il Club bianconero dà il benvenuto a Gennaro, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia dell’Ascoli, certo che saprà mettere la propria esperienza e le proprie qualità al servizio del gruppo".