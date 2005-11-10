Ascoli, acquisito il 'Picchio Village'. Fioravanti: "Operazione figlia della concretezza"

A corredo dell'annuncio dell'Ascoli dell'acquisizione del 'Centro Sportivo Picchio Village' arrivano le parole del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Eccole dal sito ufficiale del club bianconero:

“Credo che questo sia un passaggio molto importante, qualche mese fa, proprio qui, abbiamo annunciato l’apertura della nuova Curva Sud con un impegno significativo del Comune di Ascoli Piceno, oggi annunciamo un’infrastruttura determinante per il ruolo dell’Ascoli Calcio e per il ruolo sociale che ha questa città grazie all’impegno importante della Famiglia Passeri, insieme a Turla, Ubaldi e Galli. Sento di ringraziare Francesco Bellini, sapete l’amicizia che ci legava e la gratitudine che ho avuto da sempre per lui, per la sua famiglia, per la moglie Marisa. In questi anni l’investimento su quel centro ha svolto anche un ruolo fondamentale per la crescita calcistica anche dei bambini. - spiega -. Oggi investire sulle infrastrutture sportive significa investire sul futuro dell’Ascoli Calcio e della città, uno rafforza il progetto, due rafforza l’atteggiamento che questa famiglia sta assumendo e che piace agli ascolani, la concretezza di chi va avanti con i fatti, fino a ieri nessuno sapeva nulla di tutto questo, oggi annunciamo l’acquisizione di quel centro sportivo. Questo stile è in linea con lo stile degli ascolani, gente umile, che lavora e che non sopporta i superbi”.