Ascoli, annunciato l'acquisto del Centro sportivo Picco Village: la nota del club

Oggi pomeriggio, presso la sala stampa dello stadio Del Duca, si è svolta la conferenza stampa che ha ufficializzato l’acquisizione del “Centro sportivo Picchio Village” da parte dell’Ascoli Calcio e delle famiglie Passeri, Turla, Ubaldi e Galli.

L'annuncio del Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri

“Questo è un giorno molto importante, quando siamo partiti col progetto Ascoli l’acquisizione del centro sportivo era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sono arrivate prima la promozione, prima la curva, prima la grande sinergia col territorio e il popolo piceno. Oggi per noi è una pietra miliare perché riteniamo che ripartire dalle basi e dalle giovanili, dalla cantera, è fondamentale per l’Ascoli e per tutto il movimento del calcio italiano. - sono le parole del presidente Bernardino Passeri - Ci teniamo molto a sviluppare questo progetto insieme ai nostri partner, che ringrazio. Questi amici sono stati i primi a non farmi sentire solo: quando sono arrivato più di un anno fa c’era un clima teso e scetticismo verso di me perché avevo fatto parte della compagine precedente e perché ho sempre avuto rapporti con Massimo Pulcinelli. Sono contento di avere al mio fianco soci giovani e importanti del territorio, per di più nel mio stesso settore. Tutto quello che faremo anche per la riqualificazione dello stadio sarà con loro e con l’amministrazione, che fino ad oggi ci ha dato tutto il supporto”.

Il numero uno di Corso Vittorio Emanuele ha spiegato anche il tipo di acquisizione e l’idea di ristrutturazione: “L’operazione è stata così concepita: è stato acquistato il bene immobile, sette ettari di terreno, a prescindere dalla società che ne deteneva la proprietà e di cui anche l’Ascoli Calcio aveva una quota minoritaria. Quindi l’Ascoli esce dalla proprietà di quella società, ma entra nella nuova società che ha acquisito il bene immobile. Si tratta di quote di circa il 20% divise fra Ascoli Calcio, Famiglia Passeri, Turla, Ubaldi, Galli, quindi una maggioranza relativa fra Ascoli e Passeri.

Faremo la ristrutturazione dei campi in erba, poi quelli sintetici, oltre a completare la struttura. Possiamo fare tante migliorie tecniche e ludiche, possiamo avere una sezione prima squadra, un’altra per le giovanili e quella dedicata al pubblico. C’è l’idea di costruire strutture sanitarie e fisioterapiche per atleti ed esterni, foresteria, ma è tutto in fase embrionale. Stiamo lavorando anche sulla parte vecchia del Picchio Village e devo dire che il progetto iniziale del centro era ambiziosissimo per l’epoca. Quello di oggi è ambizioso e cercheremo di incamerare tutto quello che possiamo delle zone limitrofe”.

Così il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, presente insieme all’Assessore allo Sport Domenico Stallone

“Credo che questo sia un passaggio molto importante, qualche mese fa, proprio qui, abbiamo annunciato l’apertura della nuova Curva Sud con un impegno significativo del Comune di Ascoli Piceno, oggi annunciamo un’infrastruttura determinante per il ruolo dell’Ascoli Calcio e per il ruolo sociale che ha questa città grazie all’impegno importante della Famiglia Passeri, insieme a Turla, Ubaldi e Galli. Sento di ringraziare Francesco Bellini, sapete l’amicizia che ci legava e la gratitudine che ho avuto da sempre per lui, per la sua famiglia, per la moglie Marisa. In questi anni l’investimento su quel centro ha svolto anche un ruolo fondamentale per la crescita calcistica anche dei bambini. - spiega il sindaco Marco Fioravanti - Oggi investire sulle infrastrutture sportive significa investire sul futuro dell’Ascoli Calcio e della città, uno rafforza il progetto, due rafforza l’atteggiamento che questa famiglia sta assumendo e che piace agli ascolani, la concretezza di chi va avanti con i fatti, fino a ieri nessuno sapeva nulla di tutto questo, oggi annunciamo l’acquisizione di quel centro sportivo. Questo stile è in linea con lo stile degli ascolani, gente umile, che lavora e che non sopporta i superbi”.