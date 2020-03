Ascoli, arriva la smentita di Ninkovic: "Denunciato? No, sono a casa con la mia famiglia"

vedi letture

Nikola Ninkovic denunciato in Serbia per aver violato l'autoisolamento imposto dal Governo? L'attaccante dell'Ascoli, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, nega tutto: "Sono con la mia famiglia, non è successo assolutamente nulla di quanto riportato dai media. Sono a casa per il periodo di quarantena necessaria per chi rientra dall'Italia".