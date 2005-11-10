Ascoli, Tomei: "Sottovalutare gare come quella col Catanzaro è l'errore più grande che si possa fare"

Quando mancano poco meno di quarantott’ore dalla partita di campionato con il Catanzaro, in casa Ascoli è stato il tecnico Francesco Tomei a parlare alla stampa per fare il punto in vista dell'8ª giornata del torneo di Serie B.

“Stanno tutti bene, abbiamo recuperato, anche Curado è a posto - si legge sui canali ufficiali del club -. Non so come giocherà il Catanzaro, noi ci prepariamo su tutto, è una partita difficilissima come le altre, l’inizio di campionato può essere difficoltoso per alcune squadre, ma quello giallorosso è un team di assoluto valore, ha in rosa calciatori che possono creare problematiche e, se sottovaluti queste partite, fai l’errore più grande. È una squadra forte, attrezzata, che conosce il campionato, cerchiamo di prepararci al meglio perché sarà una gara dura".

Non si parli però delle tre gare in 10 giorni: "Facciamo i conti una partita per volta, senza ragionare più a lungo, il calcio è così imprevedibile che bisogna essere concentrati sempre sul prossimo obiettivo, che è il Catanzaro. In questa settimana, comunque, non escludo il turnover, le valutazioni saranno in funzione delle tre partite, sicuramente ci saranno rotazioni, utili anche a me per valutare chi ha avuto meno spazio. Non so se sabato, martedì o nella partita successiva, ma faremo le rotazioni in base a come i ragazzi escono dagli incontri, a come stanno fisicamente e mentalmente: sono comunque tranquillo perché sono tutti dentro le partite".

Non manca poi una nota su arbitri e nuovo regolamento, argomenti affrontati anche ieri dal DS Matteo Patti: "Sicuramente ci si deve abituare a un calcio con meno interruzioni e con ritmi più continui, quindi è inutile perdere tempo a puntualizzare su punizioni e falli fischiati e non fischiati, le direttive portano a far scorrere più il gioco e mi sta bene perché tenere un ritmo alto è anche piacevole, ma, come detto dal Direttore ieri, se c’è un episodio importante è giusto usare gli strumenti a disposizione".