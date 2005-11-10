Ascoli, Patti sul VAR: "Due episodi evidenti, qualcosa non ha funzionato"

Matteo Patti, direttore sportivo dell'Ascoli è intervenuto in conferenza stampa sui due episodi dubbi che hanno riguardato Chakir e Bolsius nell’ultimo match di campionato con l’Empoli:

“Non nascondo che ci sia un po’ di amarezza e tanto dispiacere perché riteniamo che la prestazione della squadra sia stata positiva. Il dispiacere è enorme perché diamo una disponibilità infinita nel prender parte alle riunioni sui regolamenti e a tutto quello che la classe arbitrale ci indica, seguiamo il regolamento in tutto e per tutto, quindi in questa settimana siamo un po’ spaesati. Non vogliamo alzare i toni e fare polemica, ma qualcosa non ha funzionato nello strumento del VAR, le società pagano per usufruire di questo strumento e va utilizzato nei casi dubbi, sono stati due episodi evidenti, forse quello di Chakir è sormontabile, ma quello di Bolsius… Per pignoleria sono anche andato a rileggere il regolamento. Poi noi abbiamo le nostre responsabilità, non dovevamo subire gol e avremmo dovuto segnarne uno più dell’avversario, non vogliamo dare alibi alla squadra. Siamo certi che gli organi competenti non siamo stati contenti di come sia andata questa partita, so che il Presidente ha fatto i suoi passi, abbiamo fatto le nostre telefonate, accettiamo il verdetto del campo, ma siamo la terza o quarta piazza per numero di abbonati, quindi siamo obbligati a tutelare la nostra gente, la nostra squadra e gli investimenti fatti. E’ la prima volta che veniamo qui in modo deciso per farci sentire perché è venuto meno un passaggio nell’applicazione del regolamento. Non credo che gli arbitri stiano facendo un cattivo lavoro, ci sono state migliorie oggettive e condivisibili nel regolamento, come la riduzione dei tempi morti, poi ci sono scosse di assestamento e, purtroppo, sono capitate a noi”.

Sul prossimo match di campionato ha dichiarato: “Il Catanzaro è una squadra estremamente consolidata in categoria, l’anno scorso ha disputato la finale per andare in A, è stata costruita bene da un direttore che conoscete e che conosco, ha importanti competenze in categoria. Il Catanzaro ha una classifica che non gli appartiene, è molto forte e va affrontato con la giusta attenzione, come abbiamo sempre fatto. Dopo avremo Sampdoria, Arezzo e Palermo prima della sosta, ma non conviene perdere energie pensando troppo in là, potrebbe essere un errore, Catanzaro è una tappa importante, poi penseremo alle altre”.

Il Direttore ha parlato anche delle opportunità di mercato e di alcuni singoli: “Sono sempre vigile in tutti i ruoli e i reparti, per creare valore in una squadra bisogna essere attenti a qualsiasi occasione, non siamo focalizzati su un ruolo in particolare. Gabriele (Gori ndr) è un ragazzo eccezionale, ha preso a cuore questo posto, questa maglia, la città, la società, noi abbiamo dimostrato d’essere una squadra che dà spazio a tutti, Gabri ne ha già avuto e ne avrà in futuro. Uso come esempio Corazza, che lo scorso anno è andato via da eroe, pur avendo giocato poco, lo spazio e la gloria lo avranno tutti, l’importante è essere determinati quando si è chiamati in causa e Gori questo lo fa. Su Raffaelli non ci sono novità. Quanto a Bando, sta andando molto bene, siamo contenti della scelta fatta insieme a lui di mandarlo a giocare a Potenza, i giovani hanno bisogno di accrescere la loro autostima giocando, se fosse rimasto qui non avrebbe avuto un grandissimo minutaggio”.