Avellino, Ambrosone sullo stadio: "Valuteremo se il partenariato è compatibile coi finanziamenti"

La questione della ristrutturazione dello stadio Partenio-Lombardi tiene sempre banco ad Avellino con l’assessora con deleghe ai lavori pubblici, fondi regionali ed europei Enza Ambrosone che è tornata a parlarne nel corso di una riunione in commissione Lavori Pubblici: “Al momento non è arrivata alcuna proposta e su questa vicenda abbiamo parlato chiaro. Il dato da cui partiamo è quello che l’amministrazione comunale non dispone di fondi propri per la costruzione di uno stadio. Per poter immaginare un percorso di ricostruzione dobbiamo accedere a finanziamenti e per questo stiamo parlando con il presidente delle Giunta Regionale. - prosegue Ambrosone come riporta Ottopagine - Il documento approvato è finalizzato ad avviare questo percorso. Nel momento in cui ci dovesse essere una proposta da parte del privato la valuteremo per i termini che questa proposta conterrà, la valuteremo alla luce della normativa vigente".

Sul possibile accesso ai fondi europei

Ambrosone poi si sofferma sulla possibilità che arrivino fondi europei: “Andremo ad approfondire i termini del partenariato pubblico/privato e comprenderemo se quella formula giuridica è compatibile con i finanziamenti europei, ma mi sembra di poterlo escludere. Per quanto riguarda i finanziamenti nazionali o regionali invece valuteremo. - prosegue ancora l’assessora irpina - Quello che mi preme dire è che questa amministrazione non sta conducendo guerre né di partito né personali contro chiunque.

Sta cercando di mettere al centro dell'attenzione la vicenda stadio con un protagonismo dell'amministrazione, senza timore di essere smentita, è una cosa mai fatta dalle amministrazioni precedenti. Qui siamo amministratori che cercano di fare il bene della città. Non siamo qui a fare guerre né di partito, né politiche".