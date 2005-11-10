Avellino, Ambrosone: "Le parole di D'Agostino dispiacciono, inviata risposta il 1° ottobre"

Nella giornata di ieri il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino è tornato a parlare del tema stadio, usando parole forti nei confronti dell’amministrazione comunale e sottolineando di essere pronto a fare un passo indietro qualora fosse lui il problema che blocca l’avanzamento dei lavori per il nuovo Partenio. Parole a cui ha risposto in mattinata l’assessora Enza Ambrosone: “Dispiace di dover ascoltare in un'intervista il patron dell'Avellino che si rammarica perché il Comune non avrebbe risposto. Il Comune ha risposto alla sua proposta, che allo stato rimane solo un'ipotesi, con una PEC in data primo ottobre alle ore 12.20. - spiega Ambrosone come riporta Ottopagine.it - Noi ci auguriamo, ovviamente, avendo presentato un documento che va in una certa direzione, di poter ottenere l'intero finanziamento, cosa che ci consentirebbe di realizzare lo stadio. In questa fase del procedimento amministrativo il cronoprogramma non è contemplato perché è rinviato, anche se avessimo i soldi, a una fase successiva della progettazione”.

Sulla riapertura della Curva Nord

L’assessora si sofferma poi su un altro tema che tiene banco in casa irpina come la riapertura della Curva Nord dello stadio: “Si tratta di un settore chiuso da 17 anni, lo dico per l’ennesima volta, e di questi ben cinque sono stati giocati dall’Avellino in Serie B. Non penso che le amministrazioni precedenti abbiano tenuto chiusa la curva per uno sfizio, ci sono problemi seri che riguardano il settore e che sia l'associazione sia lo stesso patron dell'Avellino, si sono detti disponibili a risolvere con disponibilità proprie.

C'è un problema serio di viabilità, sul quale ovviamente c'è la necessità di investire fondi. Ma faccio uno step successivo: l'amministrazione, attraverso gli uffici che collaborano con i Lavori pubblici, sta interloquendo con tutti i livelli istituzionali presenti nella Commissione provinciale che dà l'autorizzazione per poter accedere alla Curva Nord, per trovare soluzioni alternative che contemplino due aspetti: il contenimento dei costi, perché il nostro obiettivo è rifare lo stadio e la possibilità di consentire a ulteriori tifosi, a un maggior numero di tifosi, di poter accedere al campo".