Ufficiale Bari, c'è il rinnovo per Benali: contratto fino al 2025 con opzione per un altro anno

Arrivato in estate dal Brescia l’esperto centrocampista Ahmad Benali ha convinto il Bari in questa prima parte della stagione (18 presenze e un gol in Serie B) tanto da prolungare di un ulteriore anno la sua avventura con i biancorossi pugliesi. Questa la nota del club:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino al 30 giugno 2025 con opzione per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni, del rapporto che lega il centrocampista classe '92 Ahmad Benali al Club di via Torrebella.

Arrivato nello scorso gennaio, Benali quest'anno si è calato perfettamente nel ruolo di mediano davanti alla difesa evidenziando grandi capacità da interdittore oltre che visione di gioco e doti tecniche sopra la media, doti esaltate sabato contro il Lecco in occasione della sua prima, bellissima, rete in maglia biancorossa.

Felici di continuare insieme 'Benji'".