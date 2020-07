Basit e l'esordio col Benevento: "Grazie ad Inzaghi. A chi mi ispiro? Yaya Toure"

Esordio in Serie B dal primo minuto per Abdallah Basit, centrocampista classe 1999 del Benevento. Il ghanese ha giocato da titolare in cadetteria nel match, poi perso, contro il Trapani, ma la sua soddisfazione è rimasta comunque tanta per la fiducia concessagli da Filippo Inzaghi: "Sono molto contento per questa possibilità che mi ha dato il mister - racconta a OttoChannel -. Ringrazio lui, così come la società e tutti i compagni che mi aiutano in campo. Cerco sempre di imparare da loro, anche perché devo migliorare tantissimo. Adesso dobbiamo mantenere alta la concentrazione in vista della prossima partita. Per me è molto importante vestire questa maglia. Il Benevento è una grande società, ma soprattutto una famiglia che come ho detto mi aiuta sempre. Peccato giocare senza tifosi, per noi sono molto importanti. Dobbiamo continuare a lavorare sodo anche per loro. A chi mi ispiro? Sicuramente Yaya Toure, vorrei essere come lui".