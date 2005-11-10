Benevento, Floro Flores e il suo passato: "Arezzo non una gara come le altre, ma voglio vincere"

Alla vigilia della sfida in terra toscana contro l'Arezzo, in casa Benevento è stato il tecnico Antonio Floro Flores a presentare il match dell'8ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà appunto domani - sabato 24 ottobre - con fischio di inizio alle ore 19:30.

Come si legge sul portale ottopagine.it, queste le parole dell'allenatore: "I calciatori si sono allenati da dio. Sicuramente non eravamo contenti dopo il pareggio dello scorso weekend con il Vicenza, ma occorre smaltire la rabbia e tornare a pedalare. E in tal senso i ragazzi non mi danno mai modo di fare lamentele. Anzi, sono anche felice di avere gare ravvicinate, perché avrò modo di utilizzare tutti i calciatori: c'è più di qualcuno che merita giocare, avrò la possibilità di cambiare qualcosa in corso d'opera e durante la settimana. Ho una rosa ampia e spero di gestire nel migliore dei modi la rosa".

Andando poi ai singoli: "Sicuramente Saio non sarà della partita a causa di un affaticamento, si è allenato poco in settimana e non posso rischiarlo. Il sostituto? So bene chi giocherà e se lo merita. Okereke? Sta bene, sta crescendo e sarà un calciatore fondamentale per noi. Crediamo molto in lui e lo aspettiamo".

La nota finale va poi al ritorno ad Arezzo dopo la positiva esperienza vissuta da calciatore: "È stata una tappa fondamentale della mia carriera: ho vissuto due anni straordinari, c'è un grande rispetto reciproco con la gente. Non è una partita come le altre, ma voglio vincere. Affrontiamo una squadra forte, ha un punto meno di noi e ha vinto in casa della Sampdoria: sia chiaro che non ci sono squadre in difficoltà e non esistono partite facili".