Netta sconfitta per il Benevento al "Renzo Barbera" contro il Palermo per 3-0. Gara già indirizzata nella prima frazione chiusa con i siciliani già avanti di tre reti. In sala stampa è intervenuto Floro Flores tecnico dei giallorossi, il quale ha espresso tutta la propria delusione per l'atteggiamento della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Ottopagine.it

"Abbiamo giocato contro una corazzata, poi gli abbiamo regalato un tempo e questo ha reso tutto più difficile. Bisogna lavorare sull'atteggiamento visto nella prima frazione, questo è accaduto sia a Cremona che a Genova. Qualche problema c'è sotto questo punto di vista. Sono arrabbiato perché contro una squadra forte serve un atteggiamento diverso: ho visto troppa superficialità e troppa presunzione, questo non l'accetto. Kouan in panchina? Aveva un affaticamento al polpaccio, andava gestito perché tra una settimana ho altre tre partite da giocare. Tumminello meritava la continuità. Dove posso inserire forze fresche, lo faccio. Ho una rosa da gestire nel migliore dei modi. Dalle Mura? Ha sentito tirare, quindi sono stato costretto a cambiarlo".

Poi aggiunge: "Prendiamo gol su nostre ingenuità. Non è una questione di casa o fuori. Il nostro percorso è questo, dobbiamo crescere tanto e velocemente perché il campionato è lungo. Dobbiamo andare dritti verso l'obiettivo della salvezza, senza regalare punti. Il Palermo è una corazzata, ripeto, non possiamo scendere in campo con superficialità. Sono deluso per questo motivo". Infine sul derby del prossimo turno sul campo della Juve Stabia dice: "A Castellammare sarà una partita importante, contro una squadra che ha bisogno di punti come noi. Ci andremo a giocare la partita, come facciamo sempre. Cercheremo di migliorare i nostri errori. Abbiamo tanti calciatori che devono crescere e stiamo lavorando per questo".