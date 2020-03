Benevento, Letizia: "La A è a pochi punti. Ce la siamo meritata"

Dalle pagine del Corriere dello Sport arrivano delle dichiarazioni di Gaetano Letizia, stakanovista del Benevento primo in classifica reduce da 27 presenze consecutive su 28 giornate di campionato. Il giocatore ha parlato della sua stagione e di quella del club sannita: “Il blocco del campionato non ci voleva proprio, stavamo disputando un campionato incredibile, centrando record su record. Però se in questi giorni vedi il tg ti accordi che le cose per cui stare in pena sono altre. La Serie A? Ci bastano pochi punti, è un traguardo che ci siamo meritati”.