Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"

“Non eravamo abituati a una sosta così lunga, in Serie C non ci si fermava mai, ma la vittoria prima della pausa ci ha permesso di lavorare bene e tanto con allegria e divertimento. Ora arriva la settimana tipo e ci prepariamo per il Cesena”. Il centrocampista del Benevento Antonio Prisco parla così analizzando come la squadra stia vivendo questo periodo senza partite ufficiali: “L’inizio di stagione non è stato positivo, ci siamo giocati un jolly, ma poi sono arrivate due vittorie importanti. Ora andiamo avanti preparandoci al meglio per le prossime sfide”.

Sulle difficoltà della Serie B

Prisco si sofferma poi sulle difficoltà della nuova serie: “Ritmo, qualità e aspetto fisico sono diversi, si vede la differenza con la Serie C. Qui devi commettere meno errori, appena ne fai uno prendi gol, e le partite sono tutte difficili, non ci sono gare semplici come abbiamo visto a Carrara contro l’ultima in classifica. - prosegue il mediano come riporta Calciobeneventano.it - Sulle prossime due in casa ci possono dare un bello slancio, giocare in casa davanti ai nostri tifosi soprattutto adesso che veniamo da un momento positivo”.

Sul modulo

Infine spazio al modulo delle ultime gare: “Giocare a tre in mezzo aiuta perché sei più protetto e compatto in quella zona di campo, mentre quando giochiamo a due comunque ci sono due esterni e siamo in quattro. Non è una questione di modulo, ma una questione di sacrificarsi e di aiutarsi l’uno con l’altro”.