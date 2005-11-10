Benevento, tegola Prisco: lesione muscolare, stop di circa 20 giorni
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
giovedì 1 ottobre 2026, 23:49Serie B
autore Daniel Uccellieri
01.10.2026 23:49Serie B
Il centrocampista del Benevento Antonio Prisco ha riportato una distrazione di primo grado dell'adduttore lungo: stop di circa 20 giorni.
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Tegola in casa Benevento. Come fa sapere il club sannita, il centrocampista Antonio Prisco ha riportato una lesione muscolare durante l'allenamento di ieri.
Benevento, infortunio per Prisco. La nota del club
Il Benevento Calcio, in relazione a quanto comunicato dallo staff sanitario della società giallorossa, rende noto che il calciatore Antonio Prisco, durante l'allenamento di ieri mattina, 29 settembre p.v, ha riportato una distrazione di primo grado dell'adduttore lungo. In base agli esami strumentali, i tempi di recupero previsti sono di circa venti giorni.
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