Cambia il vice allenatore in casa Virtus Entella: Baresi prende il posto di Bertarelli
Cambia il vice allenatore in casa Virtus Entella, con Raul Bertarelli che lascia il club e Alessio Baresi che prende il suo posto nello staff del trainer Andrea Chiappella: Baresi diventerà operativo a partire dal 1° luglio, quando inizierà ufficialmente la stagione calcistica 2026-2027.
Questa la nota diffusa dalla società chiavarese:
"La Virtus Entella comunica che Alessio Baresi è il nuovo vice allenatore biancoceleste. Il tecnico ha sottoscritto un accordo con decorrenza dal 1° luglio 2026 e affiancherà Mister Chiappella nello staff tecnico della Prima Squadra.
Nel suo percorso in panchina Baresi ha legato gran parte della propria carriera a quella di Aimo Diana, ricoprendo il ruolo di vice allenatore nelle esperienze alla Feralpisalò, alla Reggiana — con cui ha conquistato il campionato di Serie C nella stagione 2022/23 — e al Vicenza. L’ultima esperienza risale alla stagione 2024/25, quando ha fatto parte dello staff di Daniele Bonera come suo secondo al Milan Futuro.
Ad Alessio un grande in bocca al lupo e il più caloroso benvenuto a Chiavari da parte di tutta la Virtus Entella.
Contestualmente, il club desidera salutare e ringraziare Mister Raul Bertarelli per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nell’ultima stagione sportiva, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".