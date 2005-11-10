Carrarese, allenatore e vice squalificati. In panchina a Palermo andrà il match analyst Carbone

Come avevamo raccontato ieri, aveva del particolare quello che è accaduto in casa Carrarese, a seguito della mano pesante del Giudice Sportivo sul club, dopo la sfida vinta contro il Modena: era infatti arrivata la sanzione di tre giornate di squalifica, unite a 3mila euro di ammenda, per il tecnico della Guido Pagliuca, mentre era di un turno lo stop inflitto al vice allenatore Bruno Batista. Chi, dunque, in panchina per la sfida di domenica al Palermo?

Da regolamento, in panchina deve andare un allenatore regolarmente tesserato che abbia l'abilitazione richiesta per la conduzione tecnica della prima squadra in Serie B, ma, stante la particolarità della situazione, le normative prevedono che può andare in panchina un altro tesserato del club in possesso della Licenza Uefa A (quella che permette di allenare tutte le squadre giovanili, le formazioni maschili e femminili fino alla Serie C e i club di D, ma anche di poter ricoprire il ruolo di tecnico in seconda in A e B). Ecco dunque che il prescelto è stato il match analyst Riccardo Carbone.