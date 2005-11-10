Carrarese, Belloni in vista del Palermo: "Capolista, sì, ma lo affronteremo senza paura"

Conferenza stampa di metà settimana in casa Carrarese, con l’esterno azzurro Niccolò Belloni che ha parlato ai canali ufficiali del club per fare il punto della situazione quando la gara contro il Palermo è ormai prossima.

"Siamo felici di aver ottenuto queste due vittorie consecutive - ha detto il calciatore -, sono state due partite fondamentali per riprendere fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi dopo un avvio non positivo. Il nuovo allenatore (Guido Pagliuca, ndr) ha portato una ventata di entusiasmo e di serenità, e il gruppo è riuscito ad assimilare bene le sue idee di calcio, riuscendo a riproporle in campo da subito. A ogni modo, possiamo e dobbiamo ancora crescere e migliorare, perché il campionato sarà lungo e ricco di insidie, ma la strada è quella giusta".

E, a proposito di insidie, la sfida ai rosanero: "Domenica affronteremo il Palermo a casa loro, siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo sul rettangolo verde, ma questo genere di sfide prestigiose devono spronarci a dare il meglio di noi stessi. Stiamo lavorando bene, e nonostante siano in testa alla classifica, li affronteremo con rispetto ma senza paura".