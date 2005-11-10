Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Carrarese, Belloni rinnova fino al giugno 2027: opzione per una ulteriore stagione

Carrarese, Belloni rinnova fino al giugno 2027: opzione per una ulteriore stagione TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 12:08Serie B

Carrarese Calcio 1908 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del calciatore Niccolò Belloni, che vestirà i nostri colori fino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un ulteriore prolungamento sino al 30 giugno 2028, al verificarsi di determinate condizioni.

L’esterno, classe 1994, vanta già 88 presenze con la maglia azzurra ed è stato protagonista sia della storica promozione in Serie B nella stagione 2023/2024, sia due salvezze consecutive conquistate negli ultime due annate nel campionato cadetto.

Di seguito le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul rinnovo di contratto:

“Sono molto felice di questa firma e ci tengo a ringraziare la società per la fiducia. A Carrara sto vivendo un’esperienza fantastica e credo ci siano ancora tanti obiettivi che possiamo raggiungere insieme, è per questa ragione che il mio rinnovo è stato voluto fortemente da entrambe le parti. Adesso è il momento di recuperare le giuste energie, sia fisiche che mentali, ma dall’altra parte non vedo l’ora di tornare a lavorare con la squadra per preparare la stagione che verrà.
Colgo l’occasione per mandare un saluto speciale ai tifosi azzurri: non vedo l’ora di rivedervi".

Articoli correlati
Carrarese, fumata bianca per il rinnovo di Belloni. La firma la prossima settimana... Carrarese, fumata bianca per il rinnovo di Belloni. La firma la prossima settimana
Carrarese, Belloni: "Play off complicati, ma vogliamo il record di punti in Serie... Carrarese, Belloni: "Play off complicati, ma vogliamo il record di punti in Serie B"
Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci... Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci crediamo"
Altre notizie Serie B
Hellas Verona, spunta il possibile ritorno di Marco Baroni in panchina Hellas Verona, spunta il possibile ritorno di Marco Baroni in panchina
Cesena, Mancini punta su Giudo Pagliuca: ma la proprietà vuole Cole Cesena, Mancini punta su Giudo Pagliuca: ma la proprietà vuole Cole
Cremonese, avanti con Marco Giampaolo: il tecnico rimane per la stagione 26/27 UfficialeCremonese, avanti con Marco Giampaolo: il tecnico rimane per la stagione 26/27
Carrarese, Belloni rinnova fino al giugno 2027: opzione per una ulteriore stagione... UfficialeCarrarese, Belloni rinnova fino al giugno 2027: opzione per una ulteriore stagione
Catanzaro, Ciro Polito rimane in giallorosso: nuovo accordo fino al giugno 2028 UfficialeCatanzaro, Ciro Polito rimane in giallorosso: nuovo accordo fino al giugno 2028
Padova, ecco il nuovo allenatore: Calabro ha firmato un biennale, c'è l'annuncio UfficialePadova, ecco il nuovo allenatore: Calabro ha firmato un biennale, c'è l'annuncio
Avellino, asse Juventus per Nesta: Faticanti in pole, nel mirino Pecorino e Puczka... Avellino, asse Juventus per Nesta: Faticanti in pole, nel mirino Pecorino e Puczka
Palermo, accelerata per Cassandro: offerta da 3 milioni di euro al Como Palermo, accelerata per Cassandro: offerta da 3 milioni di euro al Como
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si insiste per Dibu Martinez, l’alternativa è Oblak. Per la difesa oltre a Lucumi c’è anche Gila, su cui però il Napoli è in vantaggio. A centrocampo pressing su Kessié. Inter, il punto su Solet e Frattesi
Primo piano
Immagine top news n.0 La storia è incredibile: Balogun trascina gli USA ma non doveva nascere a New York...
Immagine top news n.1 Pulisic fuori all'intervallo di Usa-Paraguay: infortunio al polpaccio, ma lui tranquillizza tutti
Immagine top news n.2 Pulisic assist, Balogun mattatore: Stati Uniti super al debutto, Paraguay battuto 4-1
Immagine top news n.3 Juventus, inizia la nuova era: addio Comolli, ecco Giovanni Carnevali. Può riaprirsi Vlahovic
Immagine top news n.4 Genoa, ecco Baldanzi: trattativa in chiusura con la Roma. Cifre e dettagli dell'operazione
Immagine top news n.5 Larin evita la beffa al Canada: l'1-1 contro la Bosnia sta stretto alla squadra di Marsch
Immagine top news n.6 La Lazio annuncia un mercato a saldo zero: ricevuta la comunicazione della Commissione
Immagine top news n.7 La replica della FIGC alla battuta di Infantino: "Uscita infelice, il calcio insegna il rispetto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter 'rischia' di aver già finito il suo calciomercato a giugno
Immagine news podcast n.2 Mancini, Baldini o Conte? A che punto è la corsa per il nuovo ct azzurro?
Immagine news podcast n.3 Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Juve attivissima sul mercato. Dal Dibu a Sorloth fino alle uscite: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Carnevali possibile alter ego di Marotta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Braglia: "Carnevali vale Marotta. E con una dirigenza tutta italiana..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, De Paola: "Il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stasera debutta il Brasile. Pato: "Ancelotti ha riportato la speranza di vincere il Mondiale"
Immagine news Serie A n.2 USA show ai Mondiali, il punto sul Milan e le nuove idee della Juventus: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Roma, per l'attacco spunta anche Pulisic: è l'alternativa in caso di fumata nera per Greenwood
Immagine news Serie A n.4 Curaçao, Comenencia suona la carica: "Non vogliamo essere comparse, supereremo il girone"
Immagine news Serie A n.5 Roma su Paixao, ma l'esterno vuole restare al Marsiglia: "Anche se arriveranno richieste..."
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Daniele Galloppa lascia il club viola. Il saluto di Commisso e il comunicato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Hellas Verona, spunta il possibile ritorno di Marco Baroni in panchina
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mancini punta su Giudo Pagliuca: ma la proprietà vuole Cole
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, avanti con Marco Giampaolo: il tecnico rimane per la stagione 26/27
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Belloni rinnova fino al giugno 2027: opzione per una ulteriore stagione
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Ciro Polito rimane in giallorosso: nuovo accordo fino al giugno 2028
Immagine news Serie B n.6 Padova, ecco il nuovo allenatore: Calabro ha firmato un biennale, c'è l'annuncio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sebastiani: "Insigne può restare al Pescara. Dal Venezia El Haddad e Cannavò"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, duello Tisci-Turati per la panchina: decide entro 48 ore
Immagine news Serie C n.3 La Sambenedettese tenta il colpo in attacco: idea Pettinari
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: a Campobasso arriva Devis Mangia
Immagine news Serie C n.5 Guidonia Montecelio, Fusano: "Lopez il tecnico giusto. Ha la professionalità che ci serve"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Vido: "A pochi centimetri dal traguardo. Adesso andiamo avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Brasile-Marocco, debutto insidioso per Ancelotti
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Messico-Sudafrica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostici Mondiali
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Serie A Women entra nella European Leagues. Cappelletti: "Grande traguardo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.3 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Gama: "Percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Floe a Napoli: "Non avrei mai potuto immaginare una stagione così straordinaria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 Kingsley Coman, vinti tutti i campionati giocati tranne uno. Con la Francia solo secondo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo D del Mondiale 2026
Newsticker
07:10 Usa travolgenti al debutto: Paraguay battuto 4 a 1. Pareggio per il Canada
12/06 È ufficiale, Carnevali è il nuovo ad e dg della Juventus: «Orgoglioso e onorato»
12/06 La Fifa doppia i ricavi delle Olimpiadi
12/06 Il Messico e la Corea del Sud vincono all’esordio
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali