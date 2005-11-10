Carrarese, Oliana: "Siamo un gruppo unito. Conquistare la salvezza un mattoncino alla volta"

Il difensore della Carrarese Filippo Oliana ha così commentato il successo casalingo contro la Carrarese: "C’è grande soddisfazione per come siamo riusciti a rimetterci in piedi dopo un brutto inizio di stagione. Durante la settimana lavoriamo con grande spirito e con la voglia di crescere e migliorarci assieme. Questo gruppo è unito, e ora ha tanta voglia di dimostrare il proprio valore, cercando di conquistare il mantenimento della categoria un mattoncino alla volta.

Sicuramente il goal che abbiamo preso ci infastidisce, ma, al contempo, oggi siamo stati fortunati poiché non ha pesato sul risultato finale. Siamo consapevoli di non poter concedere nulla quando il livello è così alto, e ciò che è successo oggi, nell’occasione di quel corner, ci servirà da lezione".