Carrarese, la rabbia di Oliana: "Percezione del pericolo diversa dalla realtà. E non va bene"

Seconda sconfitta consecutiva per la Carrarese, caduta oggi tra le mura amiche contro la Sampdoria: vittoria di misura, quella dei blucerchiati, 1-0 il finale, ma la classifica degli apuani torna a farsi leggermente preoccupante.

Il tutto, come si legge sui canali ufficiali del club, è stato commentato nel post gara dal difensore Filippo Oliana: "C’è tanta amarezza per la partita e per il risultato maturato: abbiamo avuto una percezione del pericolo diversa dalla realtà e non corrispondente a ciò che si stava sviluppando sul campo, e questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare. In un campionato difficile come questo non basta la prestazione e dobbiamo mettercelo in testa, continuando a lavorare duramente durante la settimana. Ho avuto subito la percezione che all’inizio la squadra fosse più contratta e meno fluida nella manovra rispetto al solito, ma comunque non possiamo pensare che sia normalità subire goal alla prima occasione e creare così tanto senza concludere".

Alle porte, però, la sosta per le nazionali, che permetterà a Guido Pagliuca di lavorare ancora di più con la squadra. Lo conferma il giocatore: "Avremo più tempo per lavorare e così accadrà, senza calcoli e pensieri sul calendario ma solamente concentrati sugli aspetti da migliorare".