Carrarese, Pagliuca prima del Palermo: "Proveremo a giocare in dodici..."

Conclusa la sua seconda esperienza all'Empoli, Guido Pagliuca è tornato subito in panchina. Al timone della Carrarese il tecnico è riuscito subito a far sentire la sua esperienza, portando la formazione apuana a conquistare due vittorie nelle prime due gare a disposizione, contro Padova e Modena.

"Ho lavorato nel cercare di dare entusiasmo e nel dare il giusto valore a questo gruppo che ha grandi margini di crescita - ha spiegato ai microfoni del GR Toscana -. Ora, però, dobbiamo rimanere umili e concentrati sull'obiettivo della società. Il gruppo è carico di valori, tecnici e morali. Questo mi fa venire al campo con grande voglia di allenare ogni giorno".

Pagliuca, poi, parla anche della fine della sua esperienza ad Empoli: "Sono arrivato a Empoli dopo un quinto posto e una semifinale playoff con la Juve Stabia. Avevo grandissimo entusiasmo e poi questo è venuto un po' meno a causa mia. Era giusto cambiare".

A Carrara la rinascita, con il ct dell'Under21 Silvio Baldini, carrarino doc ed ex tecnico del club, come primo sponsor: "Sono felice di quello che ha detto - spiega Pagliuca - ma ogni giorno siamo chiamati a dimostrare. Soprattutto di fronte ad un pubblico che ti porta grande entusiasmo ogni domenica".

Nel prossimo weekend il calendario di Serie B propone una sfida complicatissima, in casa del Palermo primo in classifica e Pagliuca commenta con una battuta: "Sarà difficilissima. Ho sentito qualcuno che vorrebbe giocare in 12.. Vediamo.. (ride, ndr)".