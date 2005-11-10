Per Guido Pagliuca quella di questo pomeriggio non sarà una partita come le altre. La 14ª giornata di Serie B propone, infatti, Carrarese-Juve Stabia, gara che mette il tecnico toscano davanti a una delle pagine più importanti della propria carriera. Dopo aver guidato le Vespe per due stagioni, conquistando una storica promozione in Serie B e accompagnandole fino alla semifinale playoff nella stagione successiva, Pagliuca ritroverà per la prima volta da avversario la squadra campana. Un incrocio inedito, che aggiunge inevitabilmente un significato particolare alla sfida.

Un biennio da protagonista a Castellammare

L'avventura di Pagliuca sulla panchina della Juve Stabia era cominciata nell'estate del 2023. In quella stagione 2023/24 l'allenatore toscano ha trascinato le Vespe alla vittoria del Girone C di Serie C, conquistando la promozione con tre giornate d'anticipo e riportando la società campana in cadetteria a cinque anni di distanza dall'ultima partecipazione. Il lavoro, però, non si è fermato al salto di categoria. Nel successivo campionato di Serie B, la Juve Stabia è stata una delle sorprese della stagione, riuscendo a conquistare per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff per la promozione in Serie A. Un cammino straordinario, interrotto soltanto in semifinale contro la Cremonese, ma sufficiente per consegnare a Pagliuca un posto speciale nella memoria dei tifosi stabiesi. I numeri raccontano, infine, la portata del suo lavoro: 85 panchine ufficiali, 40 vittorie, 27 pareggi e 18 sconfitte, per una media di 1,72 punti a partita.

La prima volta da avversario

Dopo la conclusione dell'esperienza campana, Pagliuca ha proseguito il proprio percorso alla guida dell'Empoli, prima di essere scelto dalla Carrarese lo scorso 30 settembre. Adesso, a distanza di oltre un anno dall'ultima volta sulla panchina delle Vespe, arriva il momento di incrociare nuovamente quel passato, questa volta da avversario. Con emozioni vive, ma che dovranno lasciar spazio alla fredda razionalità. Almeno per 90'.