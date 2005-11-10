Catanzaro, Candela: "Contro l'Ascoli con più prepotenza. Vogliamo la vittoria"

Il Catanzaro prepara la sfida con l’Ascoli e guarda con fiducia al momento di Antonio Candela. Il laterale destro, classe 2000, arrivato in estate dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto, ha messo insieme finora 6 presenze in campionato, 3 da titolare, per 307' complessivi. Nell’ultima gara contro l'Hellas Verona ha trovato il primo gol, dopo l’assist fornito contro il Pisa. Intervenuto a RTC Catanzaro Sport, ha fatto il punto sul momento della squadra di Giorgio Gorgone.

L’Ascoli: “Il loro punto di forza possono essere gli esterni d’attacco”

Sull’avversario Candela spiega: “Abbiamo iniziato a studiare l’Ascoli. È una neopromossa che sta bene e ha giocatori che si conoscono. Il loro punto di forza possono essere gli esterni d’attacco”.

Il momento del Catanzaro

Sul periodo dei giallorossi il giocatore non nasconde le difficoltà: “Il momento è particolare, magari non abbiamo la massima fiducia nei nostri mezzi, ma restiamo una squadra molto forte che alla lunga potrà dire la sua”. Per uscirne, la strada indicata è quella di crescere in fase offensiva: “Occorre creare di più e migliorare la fase offensiva, avendo maggiore padronanza del gioco. Magari la miglior difesa può essere l’attacco”.

“Un po’ più di prepotenza”

Infine l’appello alla squadra, in vista di una gara da non sottovalutare: “Dovremo essere compatti, ma anche avere un po’ più di prepotenza e credere nelle nostre armi. Contro l’Ascoli non sarà una partita da sottovalutare e vogliamo finalmente regalare una gioia ai nostri tifosi”.