Ufficiale Catanzaro, ecco il rinforzo sulla destra: tesserato il terzino Candela

Il laterale destro classe 2000 arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia. Nella passata stagione si è diviso fra il club ligure e l'Empoli

Il Catanzaro ha trovato il sostituto di quel Costantino Favasuli che è destinato a salutare il club giallorosso per approdare al Napoli in Serie A. Si tratta di Antonio Candela che arriva dallo Spezia in prestito.

Il comunicato del Catanzaro su Candela

US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dallo Spezia Calcio le prestazioni sportive del calciatore Antonio Candela.

Esterno destro, nato a La Spezia nel 2000, nella scorsa stagione ha militato prima nello Spezia e, nella seconda parte del campionato, nell’Empoli. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, e con esperienze nelle nazionali giovanili, nel corso della sua carriera Candela ha indossato le maglie di Genoa, Trapani, Olbia, Pergolettese, Cesena, quindi il passaggio al Venezia, formazione con cui ha disputato due stagioni in Serie B, diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie A del club lagunare. Sempre con il Venezia nella massima serie ha collezionato 14 presenze e un assist, prima dell’esperienza nella Liga spagnola con il Real Valladolid. Candela arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato dello Spezia

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto all'US Catanzaro 1929, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive dell'esterno classe 2000, Antonio Candela. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".