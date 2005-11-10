Catanzaro, da Mignani a Castori: la lista di Polito se Gorgone dovesse saltare

Il Catanzaro ha scelto di andare avanti con Giorgio Gorgone, ma la fiducia concessa all’allenatore sembra avere un tempo limitato. La società ha deciso di confermarlo e la prossima sfida, in casa dell’Hellas Verona, assume i contorni di un ultimatum. Il direttore sportivo Ciro Polito, intanto, ha già iniziato a sondare alcuni profili in caso l'esonero dovesse concretizzarsi davvero.

Gli allenatori valutati da Polito

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quello di Michele Mignani non è stato l’unico nome finito nei pensieri del dirigente. Il Catanzaro si è avvicinato anche a Luca D’Angelo, al possibile ritorno di Fabio Caserta e all’esperienza di Fabrizio Castori.