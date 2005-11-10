Catanzaro, da Mignani a Castori: la lista di Polito se Gorgone dovesse saltare
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Luca Bargellini
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Oggi alle 09:19Serie B
autore Luca Bargellini
14.10.2026 09:19Serie B
Il Catanzaro conferma Gorgone con fiducia a tempo in vista di Verona: Polito ha valutato Mignani, D’Angelo, Caserta e Castori come possibili alternative
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© foto di Federico Serra
Il Catanzaro ha scelto di andare avanti con Giorgio Gorgone, ma la fiducia concessa all’allenatore sembra avere un tempo limitato. La società ha deciso di confermarlo e la prossima sfida, in casa dell’Hellas Verona, assume i contorni di un ultimatum. Il direttore sportivo Ciro Polito, intanto, ha già iniziato a sondare alcuni profili in caso l'esonero dovesse concretizzarsi davvero.
Gli allenatori valutati da Polito
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quello di Michele Mignani non è stato l’unico nome finito nei pensieri del dirigente. Il Catanzaro si è avvicinato anche a Luca D’Angelo, al possibile ritorno di Fabio Caserta e all’esperienza di Fabrizio Castori.
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