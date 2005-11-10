Hellas Verona-Catanzaro decisiva per Baroni e Gorgone: chi perde salta

Hellas Verona-Catanzaro, in programma venerdì alle 20:30, è una partita che può pesare sul futuro di due allenatori. Marco Baroni e Giorgio Gorgone arrivano alla settima giornata di Serie Bcon la panchina sotto osservazione, per motivi diversi ma con una necessità comune: portare a casa un risultato.

Catanzaro, la fiducia con l’obbligo di reagire

Il Catanzaro vive il momento più complicato. In sei giornate ha raccolto 3 punti, con un solo successo (1-0 alla Carrarese) e cinque sconfitte, l’ultima delle quali in casa contro il Mantova (1-3). Dopo quel ko si era parlato di un possibile esonero di Gorgone, ma la società ha scelto la continuità con un comunicato ufficiale:

“US Catanzaro 1929 comunica che, a seguito di un confronto con l’allenatore Giorgio Gorgone, la società ha confermato la propria fiducia al tecnico. Il club prende atto che la prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative. Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società”.

La fiducia, dunque, c’è, ma porta con sé l’obbligo di una risposta immediata proprio a Verona.

Hellas Verona, Baroni sotto osservazione

Anche in casa Hellas Verona il clima non è sereno. La panchina di Baroni comincia a scricchiolare e un passo falso contro il Catanzaro potrebbe portare a delle riflessioni in società. Il ruolino dopo sei giornate è di 7 punti, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, che valgono il nono posto. Il rendimento è altalenante: al 5-0 sull’Arezzo e al 2-1 sul Vicenza si contrappongono le battute d’arresto con Ascoli, Benevento e, nell’ultimo turno, Modena (3-2). Il reparto offensivo ha comunque prodotto 12 gol, tra cui i 4 di Daniel Mosquera, a pari merito al terzo posto della classifica marcatori.

Un calendario che non concede respiro

Il turno successivo non darà tregua a nessuna delle due: il Catanzaro ospiterà l’Ascoli il 24 ottobre, mentre l’Hellas Verona riceverà il Pisa il giorno dopo. Per questo il match di venerdì rischia di indirizzare le valutazioni delle rispettive società, in una stagione in cui entrambe vogliono invertire la rotta.