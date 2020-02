Attraverso una nota il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha fatto il punto dell’incontro avvenuto oggi fra la famiglia Spinelli e Majd Yousif per il passaggio di proprietà del Livorno calcio a cui il primo cittadino era presente come garante: “Come annunciato a seguito dell’espresso invito ricevuto dalle parti coinvolte, questa mattina sono stato presente all’incontro tra Aldo Spinelli e il Dr Majd Yousif presidente e CEO della Sharengo free mobility concernente la cessione del pacchetto azionario dell’A.S. Livorno calcio. - si legge nel comunicato - Negli uffici del Gruppo Spinelli a Genova è stato raggiunto l’accordo per il passaggio del 100% delle azioni secondo le condizioni che nelle scorse settimane mi erano state indicate dalla proprietà del sodalizio amaranto. Il Dr. Majd Yousif ha confermato la sua volontà di acquisto concordando tutte le clausole richieste dalla famiglia Spinelli. La parola adesso passa alle procedure legali che nelle prossime ore porteranno alla formalizzazione dell’intesa. E’ con grande soddisfazione che ho assistito alla conclusione dell’accordo che salvaguardia prima di ogni altra cosa il futuro del titolo sportivo di una squadra che è patrimonio della città di Livorno”.