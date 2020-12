Cosenza, Borrelli verso l'addio. Ci pensa il Perugia in Serie C

Tre presente fra Serie B e Coppa Italia per un totale di appena 87 minuti. Questi i numeri del centravanti Gennaro Borrelli con la maglia del Cosenza dove era arrivato in estate in prestito dal Pescara. Meno di una gara intera, segno che il giocatore non rientra nei piani della società calabrese e del tecnico Occhiuzzi che pure lo aveva lanciato titolare a novembre contro il Brescia. Il giocatore a gennaio è così destinato a tornare al Pescara che poi lo girerà altrove, probabilmente in Serie C, per farlo giocare con maggiore continuità. Secondo Calciogrifo.it il classe 2000 sarebbe finito nel mirino del Perugia che potrebbe chiederlo ufficialmente in prestito alla riapertura del mercato.