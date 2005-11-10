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Cremonese, colpo Berti per il centrocampo: arriva a titolo definitivo dal Cesena

Cremonese, colpo Berti per il centrocampo: arriva a titolo definitivo dal Cesena TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
ieri alle 18:55Serie B

La Cremonese ha piazzato un importante colpo in mezzo al campo acquistando dal Cesena il centrocampista classe 2004 Berti. Per il calciatore si tratta della seconda esperienza lontano dalla sua città natale dopo quella alla Fiorentina Primavera. Questo il comunicato dei grigiorossi:
"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cesena FC i diritti alle prestazioni sportive di Tommaso Berti.

Centrocampista di grande qualità e dinamismo, il classe 2004 vanta già una lunga esperienza tra i Professionisti grazie alle 139 partite giocate in maglia Cesena, squadra nella quale è cresciuto a livello giovanile per poi esordire in Serie C a soli 17 anni. Dopo aver vinto il campionato con i bianconeri nel 2023/24 è stato protagonista nelle ultime due stagioni di Serie B registrando 11 assist e 6 gol in 67 presenze, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani della categoria. Oltre ad aver esordito con l’Italia Under 21 nelle gare di qualificazione agli Europei, lo scorso giugno è stato convocato dalla Nazionale maggiore per le sfide amichevoli con Grecia e Lussemburgo. Benvenuto in grigiorosso, Tommaso".

Questo il comunicato del club romagnolo: "Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'US Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Berti.

Legato al Cavalluccio fin da bambino, Tommaso è stato un autentico protagonista nelle sue quattro stagioni con la prima squadra del Cesena FC. Dal suo esordio tra i professionisti nell'agosto 2021 ad oggi, il talento di Calisese ha raccolto 138 presenze e messo a segno 13 reti in bianconero, tra cui 68 partite e 6 reti in Serie B, categoria nella quale ha esordito proprio con il Cavalluccio.

"Tommaso resterà per sempre parte della famiglia bianconera. La sua - ha commentato la proprietà del Cesena FC - è la storia di un ragazzo profondamente legato alla Romagna, che ha indossato la maglia bianconera dal settore giovanile fino all'esordio in Serie B, diventando un esempio per chi oggi veste quella stessa maglia nelle nostre giovanili. Siamo certi che la passione, la dedizione e lo spirito di sacrificio che ha sempre dimostrato lo accompagneranno verso grandi risultati nella sua carriera."

Cesena FC intende ringraziare Tommaso per l'impegno e la dedizione, che ha sempre messo al servizio della maglia bianconera e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale".

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