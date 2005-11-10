Live TMW Torino, Coco: "Siamo ancora incompleti, ma la strada è quella giusta"

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.47 - Il difensore del Torino, Saul Coco, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Carrarese, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Come ha visto la partita?

"Abbiamo lavorato solo sei settimana, la squadra non è completa e stiamo lavorando su una nuova idea. Trovare il Toro che tutti vogliamo, adesso, è difficile. Oggi a livello fisico non eravamo al 100%, ma nemmeno loro. Vieni da un ritiro in cui hai lavorato tanto, stai assimilando i concetti. Ma siamo sulla strada giusta. Bene la vittoria e la porta inviolata. Ruolo? Mi adatto a ciò che c'è bisogno, posso farli tutti. Ho iniziato centrale e poi a destra, non c'è problema per me"

Domenica c'è il Milan

"Si parte subito forte, mi piacerebbe vedere un bell'ambiente perché ci aiuta. Faremo il nostro, la prepareremo al meglio con ambizione per cercare di vincere"

Ore 23.50 - Termina la conferenza stampa di Coco